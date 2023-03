Allianz: Volle Breitseite

Die Konsolidierungsphase der Allianz-Aktie im Zeitraum zwischen dem 10. November und Anfang dieses Jahres verläuft zwischen grob 198,35 und 206,30 Euro und fungiert als erste wichtige Unterstützungszone. Zusätzlich bietet das 61,8 % Fibonacci-Retracement einen weiteren Support, sodass es bereits an dieser Stelle zu einem Turnaround und Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung kommen könnte. Auch der EMA 200 wirkt zusätzlich stabilisierend und verläuft im Bereich einer mittelfristigen Abwärtstrendlinie. Geht es dagegen tiefer, würden weitere Abschläge mindestens auf 187,85 Euro in der Allianz-Aktie drohen.

Fazit:

Bis sich die Lage an den Finanzmärkten nicht beruhigt hat, sind keine verlässlichen Handelsansätze auszumachen. Erst wenn die Allianz-Aktie im Bereich zwischen 198,35 und grob 200,00 Euro notiert und sich dort dann ein Boden abzeichnen sollte, könnte ein spekulatives Long-Investment in Betracht gezogen werden. Dieses könnte beispielshalber durch das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW8RA2 mit einem Knock-Out um 190,00 Euro erfolgen. Ziele wären dann zunächst an den Jahreshochs von 224,35 Euro angesiedelt. Als Beispielrechnung ergibt sich vom gegenwärtigen Niveau aus bereits eine Renditechance von 85 Prozent. Rechnerisches Ziel des Scheins läge dann bei 2,91 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst im weiteren Verlauf durch die Ausbildung der nächsten Tiefstände noch zeigen müssen.