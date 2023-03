Dax-Anleger nach US-Bankenkollaps nervös

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Sorgen um das US-Banksystem machen die Dax-Anleger nervös.

Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Handelsminuten am Montag rund ein Prozent im Minus bei 15.257 Punkten. Die Sicherung aller Einlagen durch die US-Behörden, nachdem die taumelnde amerikanische Start-Up-Finanzierungsbank SVB und die New Yorker Signature Bank geschlossen werden mussten, kommt an den Börsen laut Analysten zwar gut an. "Sie zeigt aber auch, wie ernst die US-Notenbank Fed, der Sicherungsfonds FDIC und das Finanzministerium den Fall nehmen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. "Die große und entscheidende Frage ist jetzt, wie viele Banken folgen werden."

Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank lagen dementsprechend knapp drei beziehungsweise gut ein Prozent im Minus. Gefragt waren dagegen die Papiere der Deutschen Post, die mit einem Plus von 2,6 Prozent an die Spitze des Dax kletterten. Der Brief- und Paketzusteller und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach langem Ringen auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 160.000 Beschäftigte des Bonner Konzerns geeinigt. Der von Verdi angedrohte bundesweite Streik ist damit voraussichtlich vom Tisch.

