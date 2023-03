Dax zur Eröffnung höher erwartet - Banken im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Belastet von Sorgen um das US-Bankensystem hatte er am Freitag 1,3 Prozent niedriger bei 15.427,97 Punkten geschlossen.

Die US-Behörden kündigten ein Stützungspaket an, nachdem der taumelnde amerikanische Start-Up-Finanzierer SVB nach Börsenschluss in Europa am Freitag geschlossen werden musste. Es handelt sich um die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise. Die dafür verantwortlichen Milliardenverluste aus dem Verkauf eines Anleiheportfolios der SVB hatten bei den Anlegern Angst vor ähnlichen Problemen bei weiteren Banken geschürt und die Kurse in dem Sektor Ende vergangener Woche weltweit auf Talfahrt geschickt.

Bei den Unternehmen stehen die Jahresergebnisse des Luxusautoherstellers Porsche AG im Terminkalender. Relevante Konjunkturindikatoren werden nicht erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.427,97

Dax-Future

15.466,00

EuroStoxx50

4.229,53

EuroStoxx50-Future

4.237,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.909,64 -1,1 Prozent

Nasdaq

11.138,89 -1,8 Prozent

S&P 500

3.861,59 -1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.832,96 -1,1 Prozent

Shanghai

3.261,30 +1,0 Prozent

Hang Seng

19.713,98 +2,0 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)