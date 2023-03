DEUTSCHE BANK - Wie weit geht der Selloff noch?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,006 € (XETRA)

Im Zuge der Meldungen zu Zahlungsausfällen und Schieflagen bei US-Banken kommen auch die Banken in Deutschland und Europa heute weiter unter Druck. Die Aktie der Deutschen Bank hatte am Freitag schon fast zweistellige Verluste zu verzeichnen und war weit unter die Supportmarken bei 10,73 und 10,61 EUR gefallen.Damit hatte die Aktie die Korrektur, die mit einer ersten Verkaufswelle am Kursziel bei 12,27 EUR im Februar begonnen hatte, mit enorm hohem Tempo fortgesetzt und etliche Verkaufssignale generiert.

Auch die Zone um 9,70 EUR ist keine "sichere Bank" mehr

Nach einem kleinen, den Einbruch bestätigenden Rücklauf an diese Marken wird heute der Abwärtsdruck weiter erhöht. In der Spitze erreichte die Aktie der Deutschen Bank schon den zentralen Unterstützungsbereich von 9,70 bis 9,83 EUR. Dort hatte im Dezember der zweite Teil der früheren Erholungsrally begonnen.

Sollte die Aktie jetzt nicht mindestens wieder über 10,40 EUR ansteigen, dürfte auch diese Supportzone in Kürze unterschritten werden und nächsttiefere Kursziele bei 9,40 und 9,20 - 9,27 EUR angesteuert werden. Dort könnte eine erste solide Bodenbildung starten. Allerdings müsste man sich bei einem Bruch der 9,20-EUR-Marke sogar auf einen crashartigen Einbruch bis 8,35 - 8,60 EUR einstellen.

Sollte dagegen wider Erwarten ein Anstieg über 10,40 EUR gelingen, könnte dieser bereits bei 10,73 EUR in den nächsten Abverkauf münden. Über 10,73 EUR könnte dagegen eine leichte Erholung bis 11,118 EUR führen.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart1)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)