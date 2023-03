GNW-Adhoc: GigaDevice präsentiert umfassende Branchenlösungen auf der Embedded World 2023

^NÜRNBERG, Deutschland, March 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice (https://www.gigadevice.com/), ein in der Halbleiterbranche führender Anbieter von Flash-Speichern, 32-Bit-Mikrocontrollern (MCUs) und Sensortechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass er auf der Embedded World 2023, die vom 14. bis 16. März in Nürnberg stattfindet, seine umfassenden Lösungen in den Bereichen Motorsteuerung, digitale Stromversorgung, IoT, Automotive und Consumer- Anwendungen vorstellen wird. GigaDevice ist weltweit der drittgrößte Anbieter von NOR-Flash-Speichern und gehört zu den Top-10 Anbietern von MCUs mit eigenem Fingerabdrucksensor und analogen Produktangeboten. Zudem bietet das Unternehmen seinen Kunden ein breites Angebot an Referenzdesigns und ein umfangreiches Netzwerk von Ökosystempartnern, das Kunden dabei unterstützt, eine intelligentere Welt für eine bessere Zukunft zu schaffen. Und das alles mit einer kürzeren Markteinführungszeit und hoher Designflexibilität. Zu den wichtigsten Kategorien der Demos und vorgestellten Produktfamilien des Unternehmens gehören: * Skalierbare, hochpräzise Motorsteuerungslösungen auf Basis der GD32MCU- Produktfamilie (https://gd32mcu.com/en), die eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Industrie, HLK, Drohnen, Robotik, Gebäudeautomatisierung und Haushaltsgeräte ermöglichen. * Hochzuverlässige digitale Stromversorgungslösungen auf Basis von GD32F4xx (https://gd32mcu.com/en/download/5?kw=GD32F4), GD32E5xx (https://gd32mcu.com/en/download/5?kw=GD32E5) und GD32E230 (https://gd32mcu.com/en/download/5?kw=GD32E2), die eine hocheffiziente Stromumwandlung, Stromversorgung und Stromerzeugung sowie leistungsstarke Batteriemanagementsysteme und EV-Ladestationen (https://www.gigadevice.com/brochure/ev-charging-white- paper?f_id=4&f_key=0&f_type=1)ermöglichen. * GD32F4xx (https://gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32F4) ist eine Serie von leistungsstarken 32-Bit-Allzweck-MCUs, die auf einem ARM(®) Cortex(®)-M4-Core basieren. Diese Serie bietet das beste Preis- Leistungs-Verhältnis. Die GD32F470 (https://gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32F4)-MCU, die mit 240 MHz läuft, erreicht im CoreMark-Benchmark einen Wert von 807,83, der höher ist, als der der meisten MCU-Lösungen in derselben Kategorie auf dem heutigen Markt. * Die GD32E5xx (https://gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32E5)- Produktfamilie bietet einen ARM(®) Cortex(®)-M33-Core mit 180 MHz und einer hardwarebeschleunigten trigonometrischen Recheneinheit (TMU). Außerdem verfügt sie über einen hochauflösenden Timer mit einer Auflösung von 90 ns und ultraschnelle Komparatoren mit einer Verzögerung von 22 ns, die eine erstklassige Präzisionssteuerung ermöglichen. * GD32E230 (https://gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32E2) ist eine kostengünstige MCU mit ARM(®) Cortex(®)-M23-Core mit 72 MHz, die sich für viele Einstiegsanforderungen und eine Vielzahl von Anwendungen eignet. * IoT-Lösungen auf Basis der MCU-Produktfamilien GD32F470 (https://gd32mcu.com/en/download/5?kw=GD32F4) und GD32E507 (https://gd32mcu.com/en/download/5?kw=GD32E5) mit Amazon AWS- und Microsoft Azure-Cloud-Konnektivität. * Ferngesteuerte WLAN-FAN-Lösung auf der Basis von GD32W515 (https://gd32mcu.com/en/download/0?kw=GD32W5). GD32W515 ist eine hochintegrierte und kostengünstige MCU mit einem leistungsstarken ARM(®) Cortex(®)-M33-Core mit 180 MHz, kleinem Footprint, umfassenden Sicherheitsfunktionen, Touch-Sensing-Schnittstelle und WLAN-Konnektivität. * Das neueste Flaggschiff der GD32H7-Produktfamilie basiert auf einem fortschrittlichen ARM(®) Cortex(®)-M7-Core mit 600 MHz, mit integriertem fortschrittlichem DSP und FPU. Das Modell bietet 1024 KB bis 3840 KB On- Chip-Flash und 1024 KB SRAM, einschließlich 512 KB Tightly-Coupled Memory (TCM) für maximale Effizienz. GD32H7 ist mit einem TFT (Thin Film Transistor)-LCD-Controller und einem Hardware-Grafikbeschleuniger für bessere Anzeigequalität sowie einer integrierten Verschlüsselungsfunktion für die Datensicherheit ausgestattet. Das Modell eignet sich für digitale Signalverarbeitung, Motorsteuerung, Stromversorgung, Energiespeichersysteme, Audio- und Spracherkennung und Edge Computing. * Umfassende Portfolios für GD25 SPI NOR Flash (https://www.gigadevice.com/product/flash/product-series/spi-nor-flash)- und GD5F SPI NAND Flash (https://www.gigadevice.com/product/flash/product- series/spi-nand-flash)-Serien, die in verschiedenen Speicherdichten und Gehäusen mit AEC-Q100 Automotive-Qualifikation erhältlich sind. * Einfache integrierte Fingerabdruck-Authentifizierung MoC(Match-on-Chip)- Lösung (https://www.gigadevice.com/solution/consumer/fingerprint-moc- solution) kombiniert mit GD32MCU und hochleistungsfähigen kapazitiven Fingerabdrucksensoren (https://www.gigadevice.com/product/sensor/fingerprint). Dies ermöglicht Anwendungen, bei denen physische Schlüssel und Passwörter nicht bevorzugt verwendet werden, wie z. B. Smart Lock und PC-Login. Besuchen Sie GigaDevice persönlich auf der Messe oder nehmen Sie am LIVESTREAM (https://www.embedded-world.de/) teil: * GigaDevice-Stand Halle 3A - 527: Embedded World, 14.-16. März 2023, Messezentrum Nürnberg, Deutschland. * Konferenz-Präsentationen: * Performance, Efficiency and Reliability: GigaDevice's Arm(®) Cortex(®)- M33-based MCU Family. * GigaDevice Flash Journey in Automotive: Flashes Low Voltage Mega-Trend Über GigaDevice GigaDevice Semiconductor Inc. (SSE Stock Code 603986) ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und verfügt über Niederlassungen in vielen Ländern und Regionen weltweit, um den Kunden vor Ort Unterstützung zu bieten. GigaDevice hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein komplettes Ökosystem mit den wichtigsten Produktlinien - Flash-Speichern, MCUs, Sensoren und Power als treibende Kraft - aufzubauen und kann eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automotive, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobile, Networking und Kommunikation anbieten. Das Managementsystem von GigaDevice wurde nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert. Ständig bestrebt, das Technologieangebot für seine Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch mehrere strategische Allianzen mit führenden Gießereien, Montage- und Testanlagen gebildet, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gigadevice.com (http://www.gigadevice.com/) GigaDevice ist eine eingetragene Marke von GigaDevice und/oder seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen und Marken können als Eigentum von anderen beansprucht werden. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: GigaDevice - Medienbeziehungen: marcom@gigadevice.com (mailto:marcom@gigadevice.com) °