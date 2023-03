US-Regionalbankenkrise lässt Dax einbrechen

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Turbulenzen im US-Bankensektor haben den Dax am Montag auf eine steile Talfahrt geschickt. Der deutsche Leitindex schloss 3,04 Prozent tiefer bei 14.959,47 Punkten. Der MDax verlor 2,74 Prozent auf 27.232,34 Zähler. Europaweit sah es an den Aktienmärkten ebenfalls düster aus, während sich die US-Börsen stabilisierten. Nach Silvergate Capital waren die Silicon Valley Bank (SVB) und nun auch die Signature Bank kollabiert. Inzwischen steht mit der First Republic Bank offenbar ein weiteres US-Geldhaus vor großen Problemen.