Dax nach Ausverkauf zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Montag war der deutsche Leitindex um drei Prozent unter die Marke von 15.000 Punkten gesackt. Der Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) hatte vor allem den Bankensektor nach unten gerissen. An der Wall Street fachte die Banken-Pleite Spekulationen auf niedrigere Zinserhöhungen an, was die Kurse von Techfirmen stützte. "Zum ersten Mal seit sechs Wochen preist der Markt wieder Zinssenkungen der US-Notenbank zum Jahresende ein", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets.

Weitere Hinweise auf die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank erhoffen sich Börsianer von den im Tagesverlauf anstehenden Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten im Februar. Von Reuters befragte Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerungsrate auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar. Die US-Notenbank Fed ist damit aber noch immer sehr weit von ihrem Zielwert von 2,0 Prozent entfernt.

Bei den Einzelwerten nehmen Anleger die Zahlen von Fraport, Betreiber des größten deutschen Flughafens Frankfurt, unter die Lupe. Einblick in die Bücher gewähren zudem Wacker Chemie, Teamviewer, Wacker Neuson und Dermapharm. Bei Volkswagen erhoffen sich Anleger von Konzernchef Oliver Blume auf der Bilanz-Pressekonferenz zudem Auskünfte zum Fahrplan der neuen Software-Strategie und Auslastung der Werke.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.959,47

Dax-Future

14.961,00

EuroStoxx50

4.096,54

EuroStoxx50-Future

4.092,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.819,14 -0,3 Prozent

Nasdaq

11.188,84 +0,5 Prozent

S&P 500

3.855,76 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.177,91 -2,4 Prozent

Shanghai

3.249,86 -0,6 Prozent

Hang Seng

19.326,26 -1,9 Prozent

