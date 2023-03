DEUTSCHE BANK & COMMERZBANK - Ist der Spuk vorbei?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,096 € (XETRA)

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 9,900 € (XETRA)

Nach den deutlichen Kursverlusten der letzten Tage scheint sich die Lage bei den deutschen Banken etwas zu beruhigen. Sowohl die Deutsche-Bank-Aktie als auch die Commerzbank-Aktie starten leicht positiv in den heutigen Tag. Von den einstigen Hochs ist man natürlich immer noch weit entfernt, aber zumindest im sehr frühen Dienstagshandel scheint es keinen neuen Abwärtsdruck zu geben. Über beide Aktien wurde gestern auch auf Stock3 berichtet:

DEUTSCHE BANK - Wie weit geht der Selloff noch?

COMMERZBANK - Kurseinbruch zum Wochenstart

Kurzfristig sind die Aktien natürlich weiterhin angeschlagen und die Bullen müssen zeigen, dass sie noch da sind. Trotzdem bin ich nicht so pessimistisch eingestellt. Die Deutsche-Bank-Aktie läuft mit den aktuellen Kursverlusten auf einen wichtigen mittelfristigen Unterstützungsbereich zu und könnte hier eine Erholung einleiten. Nur wenn der Preisbereich bis hin zu ca. 9,10 EUR nachhaltig unterschritten wird, trübt sich das Chartbild auch mittelfristig spürbar ein.

Deutsche Bank AG

Etwas problematischer sieht es bei der Commerzbank-Aktie aus. Diese hätte bis zum nächsten Unterstützungsbereich um 8,50 EUR noch deutlich mehr Platz. Trotzdem muss man auch bei dieser festhalten, dass der laufende Aufwärtstrend seit vergangenem Sommer immer noch intakt ist. Die Aktie befindet sich bis dato lediglich in einer Korrektur, wenn auch in einer scharfen. Nach Abschluss dieser besteht aber ebenfalls die Möglichkeit, in Richtung 11,50 EUR durchzustarten. Falls dies nicht gelingt, eröffnet sich auch in der Commerzbank-Aktie größeres Abwärtspotenzial.

Commerzbank AG

Fazit: Abseits der charttechnisch Analyse sind die Aktien und der Sektor engmaschig zu verfolgen. Dies betrifft natürlich auch die Newslage. Sollte es zu weiteren negativen Überraschungen kommen, nimmt das Risiko zu. Eine Entspannung der Lage ist in den nächsten Tagen jedoch durchaus möglich und charttechnisch haben sowohl die Deutsche-Bank-Aktie als auch die Commerzbank-Aktie Chancen. Auf den Supports wären die Aktien für mich bei Anzeichen kleinerer Stabilisierungen spekulative Käufe, vorausgesetzt natürlich, es gibt keine weiteren Hiobsbotschaften aus dem Sektor.

