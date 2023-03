EQS-Adhoc: Monitchem Holdco 2 S.A.: Chefwechsel bei CABB: Valerie Diele-Braun gibt CEO-Posten im September ab – Nachfolger wird in Kürze bekanntgegeben

EQS-Ad-hoc: Monitchem Holdco 2 S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Monitchem Holdco 2 S.A.: Chefwechsel bei CABB: Valerie Diele-Braun gibt CEO-Posten im September ab – Nachfolger wird in Kürze bekanntgegeben



14.03.2023 / 18:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sulzbach / Pratteln, 14. März 2023 – Die CABB Group hat heute mitgeteilt, dass CEO Valerie Diele-Braun (51) das Unternehmen per 30. September verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Sie wird ihre Aufgaben in den nächsten 6 Monaten unverändert wahrnehmen. Ihr Nachfolger wird in Kürze bekannt gegeben.

„Im Namen des gesamten Beirats möchte ich mich bei Valerie für ihre erfolgreiche Arbeit und ihr Engagement in den vergangenen fünf Jahren bedanken“, sagte Roberto Gualdoni, Vorsitzender des Beirats. „Unter ihrer Führung ist CABB fokussierter und widerstandsfähiger geworden – das zeigen auch die guten Geschäftsergebnisse der vergangenen Jahre in einem von hohen Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfeld. Wir freuen uns, dass Valerie uns weiter als CEO zur Verfügung steht und einen reibungslosen Übergang an ihren Nachfolger sicherstellen wird.“

„Ich möchte mich beim gesamten CABB-Team, unseren Kunden, Partnern und dem Eigentümer Permira für die großartige Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagte Valerie Diele-Braun. „Gemeinsam haben wir CABB in den vergangenen Jahren strategisch weiterentwickelt und die Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen: So haben wir in all unsere Standorte investiert, eine weitreichende Nachhaltigkeitsstrategie implementiert und uns effizienter aufgestellt. Heute ist CABB ideal positioniert, um unter neuer Führung seine Position als weltweit führendes Spezialchemie-Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung von Vorprodukten, Wirkstoffen und Zwischenprodukten weiter zu stärken. In den kommenden Monaten werde ich mich mit ganzer Kraft darauf konzentrieren, wichtige Meilensteine erfolgreich zu erreichen und den Staffelstab an den künftigen CEO zu übergeben.“

Über CABB

Die CABB Group ist eines der führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung (CDMO) von kundenspezifischen Wirkstoffen im Bereich Crop Science. CABB stellt außerdem hochspezialisierte Inhaltsstoffe für Kunden aus der Life-Science und Performance-Materials-Branche her. Das Unternehmen betreibt sechs Produktionsstätten in Gersthofen und Knapsack (Deutschland), Pratteln (Schweiz), Kokkola (Finnland), Jining (China) und Galena (USA). Im Geschäftsjahr 2022 setzte die Gruppe mit rund 1.200 Mitarbeitern über 755 Millionen Euro um.