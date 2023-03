EQS-News: AUBREY CAPITAL MANAGEMENT GEHT PARTNERSCHAFT MIT ARAMEA ASSET MANAGEMENT EIN, UM SEIN ENGAGEMENT IN DEUTSCHLAND ZU VERSTÄRKEN

Emittent / Herausgeber: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

14.03.2023 / 14:00 CET/CEST

Hamburg, 14. März 2023

Aubrey Capital Management, der in Edinburgh und London ansässige Spezialist für globale Aktienanlagen, hat heute bekannt gegeben, dass er mit ARAMEA Asset Management, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, eine Partnerschaft eingeht, um sein Engagement auf dem deutschen Fondsmarkt zu verstärken.



Die Partnerschaft wird es Aubrey ermöglichen, eng mit ARAMEA und insbesondere deren Tochtergesellschaft PUNICA Invest zusammenzuarbeiten, um die notwendige Unterstützung und Expertise für den erfolgreichen Vertrieb der Aubrey-Produktpalette zu bieten. Zu den Produkten gehört der von Andrew Dalrymple, Rob Brewis und John Ewart verwaltete Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund, der im Februar 2022 in Deutschland zum Vertrieb zugelassen wurde und seitdem von den deutschen Kunden gut angenommen wird.



Myra Chan, Sales Director und Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses bei Aubrey, kommentierte: "Wir sehen Deutschland als einen Schlüsselmarkt für die globale Expansion von Aubrey. Unsere Fondspalette erweist sich in Deutschland als beliebt, vor allem, weil deutsche Anleger Boutique-Asset-Manager wie Aubrey schätzen und unterstützen, die einen hochdifferenzierten Ansatz bieten und diversifizierte Alpha-Quellen für ihre Portfolios generieren können. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem PUNICA -Team, dessen Vertriebsbasis die von Aubrey in hohem Maße ergänzt."



„Wir sind sehr stolz darauf, das Aubrey uns als zusätzliche Hilfe für Ihre Vertriebsaktivitäten in Deutschland ausgewählt hat,“ kommentiert Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest die Zusammenarbeit. „Der hochspannende Investmentprozess gepaart mit der herausragenden und langjährigen Expertise des Fondsmanagementteams hat mich sofort überzeugt,“ so der Vertriebsexperte weiter.



Hinweise für Redakteure

Über Aubrey Capital Management

Aubrey Capital Management wurde 2006 gegründet und ist ein spezialisierter globaler Vermögensverwalter mit einem unverwechselbaren Investmentansatz. Mit Büros in Edinburgh und London verwaltet Aubrey ca. 1 Mrd. £ in einer Reihe von Aktienfonds und Mandaten für institutionelle und private Anleger. Aubrey ist vor allem für seine preisgekrönte Emerging Markets-Strategie bekannt.

Das Unternehmen basiert auf der Überzeugung, dass Anleger am besten von erfahrenen Investmentmanagern bedient werden, die in der Freiheit eines Boutique-Umfelds angemessen unterstützt und mit Ressourcen ausgestattet werden. Dieser Ansatz wurde durch mehrere Auszeichnungen und durchgängig hohe Managerbewertungen für die gesamte Fondspalette bestätigt.

Das Investmentteam arbeitet auf einer kollaborativen Basis, wobei die Unabhängigkeit des Denkens gefördert wird, was zu Strategien mit hoher Überzeugungskraft führt. Der firmeneigene thematische Ansatz für Aktien liefert einen hohen aktiven Anteil, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und langfristigen Erträgen liegt.



Über die ARAMEA Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 29-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Frank Diegel, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Dr. Dr. Michael Stehen und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



Über PUNICA INVEST GmbH

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind.

Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.