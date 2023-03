Ethereum Kurs steigt wieder über 1.700 Dollar – US-Inflation fällt auf 6,0 Prozent

Für eine Ether-Einheit müssen Anleger wieder über 1.749 Dollar auf den Tisch legen und damit so viel wie zuletzt Mitte September 2022.

Dass der Preisdruck in den USA weiter nachlässt, lindert die schwelenden Sorgen vor einer Tempoverschärfung im Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed. Auf Wochensicht verteuert sich das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset damit um über 10 Prozent.

US-Inflation fällt wie erwartet zurück – Anleger hoffen wieder

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hoffen, dass der geldpolitische Gegenwind in den USA an Schwung verliert. Die US-Notenbank dürfte die Daten als Entscheidungsgrundlage für zukünftige Zinserhöhungen auf die Goldwaage legen.

Mit 6,0 Prozent per Jahresmonatsvergleich lag die Inflation in den USA so hoch wie im Vorfeld erwartet. Im Januar wurden in gleichen Zeitraum noch 6,4 Prozent gemessen. Seit Juni (9,1 Prozent) sind die Teuerungsraten damit rückläufig.