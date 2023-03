GNW-Adhoc: Grape Solutions erneuert das Employee Knowledge Centre des führenden ungarischen Energieunternehmens MVM Group

^BUDAPEST, Ungarn, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Zusammenarbeit mit Grape

Solutions wurde (https://www.grape.solutions/) die Schnittstelle des Knowledge Centres, die über das interne Netzwerk der MVM Group zugänglich ist, komplett überarbeitet, damit alle Mitarbeiter der Gruppe sofort über für die MVM Group relevante Energie-Nachrichten, Forschung, Veranstaltungen und Fachpublikationen informiert werden können. Die MVM Group ist der prominenteste Akteur im ungarischen Energiesektor, das zweitgrößte Unternehmen in Ungarn und das zehntgrößte in der CEE-Region. Die Gruppe ist derzeit in 23 Ländern mit 120 Tochtergesellschaften aktiv. Daher ist es für sie entscheidend, ihren Mitarbeitern den Zugang zu transparentem Wissen und Kommunikation innerhalb des Konzerns zu ermöglichen. Mithilfe der erneuerten Plattform können die Mitarbeiter ein breites Spektrum an Informationen lesen, darunter Projekte und Entwicklungen der MVM Plc. und ihrer Tochtergesellschaften: externe inländische und internationale Energieforschung, Innovationen und Veranstaltungen. Das MVM Knowledge Centre wurde von der Technology Innovation Directorate (TIIG) mit Unterstützung der Knowledge Centre Working Group gegründet und wird von ihr betrieben. Ihre Hauptaufgabe ist es, ein Werkzeug für die drei Säulen des Wissensmanagements zur Verfügung zu stellen: Wissensschöpfung, Wissenstransfer und Wissensverwertung. Ein wichtiges Merkmal der Plattform ist das Newsletter- Modul, in dem die Besucher ihr Wissen in den Bereichen Energietechnologie, Regulierung, Marktanalyse, Ausschreibungen und Außenbeziehungen erweitern können. ?Wir haben geplant, die MVM Knowledge Centre Plattform für die 18.000 Mitarbeiter der MVM Group grundlegend umzugestalten. Wir betrachten es als eine wichtige Aufgabe, sicherzustellen, dass jeder, unabhängig vom Unternehmen, für das er arbeitet, auf die professionellen Inhalte unserer Kollegen zugreifen kann. Grape Solutions ist seit mehr als fünf Jahren Mitglied der Gruppe und wir haben in dieser Zeit mehrere erfolgreiche Projekte mit ihnen umgesetzt. Ihre Expertise in den Bereichen Design, Entwicklung und Implementierung hat die reibungslose Erneuerung der Schnittstellen des Knowledge Centers gewährleistet ", so Zsolt Bertalan, Group Technology Innovation Director der MVM Group. ?Als Mitglied der MVM Group war die Entwicklung der Knowledge Centre Plattform ein wichtiges Projekt für uns: Wir wollten Wert für unsere Mitarbeiter schaffen und glauben, dass wir dies erfolgreich gemeistert haben. Das Content-Management- System erleichtert und beschleunigt die tägliche Kommunikation des Teams, einschließlich des Informationsaustauschs mit den Mitarbeitern", so Szilárd Széll, CEO von Grape Solutions Plc.