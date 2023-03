Kursgewinne bei Fabasoft

Das geringere Volumen tat dem Stückpreis von Fabasoft heute keinen Abbruch. Für das Papier war es bei Börsenschluss ein guter Tag.

Bei Börsenschluss hatte die Aktie dann 1,08% zugelegt. Absolut bedeutete dies einen Zuwachs von 0,20 € gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 18,50 €.

Offenbar etabliert sich bei Fabasoft ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von -1,80% an.

Ein Wermutstropfen bleibt trotz des positiven Zwei-Tages-Trends doch: Auch wenn Fabasoft gestern einen Kursanstieg verzeichnen konnte, war es zeitgleich aber auch der tiefste Tagesabschluss der letzten 30 Tage. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -21,76% abwärts.