Lindner - Noch viel Arbeit bei Reform von EU-Schuldenregeln vor uns

Brüssel/Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet nicht mit einer schnellen Reform der europäischen Schuldenregeln.

Die 27 EU-Finanzminister hätten dazu am Dienstag bei ihren Beratungen in Brüssel zwar bestimmte Schlussfolgerungen beschlossen, was aber nur einer Bestandsaufnahme gleichkomme. "Es ist noch viel Arbeit zu tun." Deutschland könne einer Reform erst zustimmen, wenn technische Details geklärt seien. Es gebe entsprechend keinen Freifahrtsschein für die EU-Kommission, die jetzt Vorschläge zur Gesetzgebung ausarbeiten will. Davor brauche es aber weitere Beratungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und der Kommission, so Lindner. "Der Zug kann den Bahnhof erst verlassen, wenn sein Ziel klar ist."

Zumindest gebe es eine große Übereinstimmung in Europa, für stabile und nachhaltige Finanzen zu sorgen. "Dafür müssen die Haushaltsdefizite sinken und die Schuldenstände in Europa insgesamt reduziert werden." FDP-Chef Lindner ergänzte, Klärungsbedarf gebe es unter anderem noch bei Schuldentragfähigkeitsanalysen. Auf Basis dieser will die Kommission künftig individuelle Abbaupfade mit hoch verschuldeten Ländern aushandeln.

