Omv legt zu

Die Omv-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Plus. Bei Tagesende notierte die Aktie 43,44 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungspreis von 43,26 € 1,00% zu. Zeitweise stieg der Preis auf 43,82 €, der tiefste Stand wurde heute bei 42,24 € erreicht. Die Lücke zum Verlust des Vortages konnte Omv heute zwar nicht schließen, dennoch war es - alles in Allem - eine ermutigende Kursentwicklung. Die heutigen Verluste reichten aus, um die Zwölf-Monats-Performance der Omv-Aktie wieder ins Minus zu ziehen. Dank des heutigen Tages ergibt sich für die letzten 12 Monate ein Verlust von -0,59%