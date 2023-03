Pressestimme: 'Südkurier' zu Austausch des Generalinspekteurs

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Austausch des Generalinspekteurs:

"Boris Pistorius hat den Auftrag, die Bundeswehr wieder kampf- und verteidigungsbereit zu machen. Man sieht bei jedem seiner Auftritte - ob er nun in Litauen durch den Schnee stiefelt oder ein Minenjagdboot der Marine inspiziert - dass es ihm damit ernst ist. Weil Aufbruch auch meist bedeutet, mit neuen Köpfen voran zu marschieren, ist es kaum überraschend, dass der Minister Generalinspekteur Eberhard Zorn von seinem Posten als oberster Soldat ablöst. Sein Nachfolger, der als "Corona-General" bekannte Carsten Breuer, soll seit geraumer Zeit für den Posten bereitstehen. Der Militär muss sich nun als Krisenmanager bewähren, der die Mangelwirtschaft Richtung Vollausstattung dreht. Eine Ironie dieser Personalie: Breuer erwarb sich seine ersten Sporen als Offizier bei der Heeresflugabwehr, die dem Sparkurs der nuller Jahre zum Opfer fiel. Jetzt werden ihre Gepard-Panzer in der Ukraine gebraucht - und Pistorius braucht Breuer. Die Generalität rückt wieder näher an die Politik. Das lässt hoffen."/yyzz/DP/ngu