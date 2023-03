Scholz zu Bankenkrise - Es gibt keinen Grund zur Sorge in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gelassen zu den Auswirkungen der Krise einiger US-Banken auf Deutschland geäußert.

"Wir haben einen erheblichen Fortschritt zu der Situation der damaligen Finanzkrise 2008/09", sagte er am Dienstag in Berlin. Es habe eine erhebliche Verbesserung der öffentlichen Aufsicht der Banken gegeben. Die "sehr klare Antwort" der amerikanischen, britischen, europäischen und deutschen Aufsicht zeige, dass man die Lage genau beobachte und schnell reagiere, fügte er hinzu. "Das ist das Beste, was man zu Sicherheit von Anlagen tun kann", betonte Scholz. "Insofern: Ist das wirklich kein Grund, dass sich irgendjemand hier in Deutschland große Sorgen machen muss."

