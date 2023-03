Voestalpine mit 2,39% im Plus

Bei Voestalpine ging es heute aufwärts. Die Aktie legte zu ihrem Eröffnungspreis heute 0,80 € zu. Beim Tagesschlusskurs von 34,22 € bedeutete dies dann ein Plus von 2,39%.

Auch wenn es heute im Gegensatz zu Montag nach oben ging, konnte der Stückpreis heute nicht aus der gestrigen Handelsspanne ausbrechen.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Preis bei 32,96 €. Die Lücke zum Verlust des Vortages konnte Voestalpine heute zwar nicht schließen, dennoch war es - alles in Allem - eine ermutigende Kursentwicklung. Das heutige merkliche Plus addiert sich zu den bemerkenswerten Gewinnen von 23,99% der letzten zwölf Monate.