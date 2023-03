Goldpreis: 2.000 Dollar im Blick – SVB-Sorgen und EZB bewegen

Der Goldpreis ist angesichts bestehender Sorgen im Bankensektor weiter gefragt. Zudem könnte die Aussicht auf ein moderates Tempo im FED-Zinserhöhungszyklus Anleger wieder in das Edelmetall bewegen. Für Bewegung dürfte am Donnerstag die EZB-Sitzung sorgen.

Übergeordnet gilt es nun die psychologische 2.000-Dollar-Marke anzusteuern.

Mit 1.921 Dollar je Feinunze liegt der Goldpreis ein Prozent höher im Vergleich zum Vortag.

Sorgen im US-Bankensektor bleiben bestehen – Furcht vor weiterem Dominoeffekt

Die Unruhen im US-Bankensektor und die Hoffnung, dass der geldpolitische Gegenwind jenseits des Atlantiks schon bald nachlassen könnte, spielen dem Goldpreis weiterhin kräftig in die Karten. Auf Wochensicht gewinnt das gelbe Edelmetall über drei Prozent an Wert dazu. Auf Monatsbasis steht damit ein Kursplus von über 5,30 Prozent auf der Kurstafel.

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) hat eine Furcht vor weiteren Ansteckungsrisiken innerhalb der Branche initiiert, welche sich am Mittwoch bewahrheiteten. Der neue Großaktionär (Saudi National Bank) der Credit Suisse kann aufgrund von aufsichtsrechtlichen Gründen keine liquiden Mittel zur Verfügung stellen, hieß es, was die Sorge vor weiteren Schockwellen innerhalb der Bankenbranche forciert.