TAGESVORSCHAU: Termine am 16. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen 07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pk) 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (8.00 Call) 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Call) 10:00 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk online) 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Jahres-Pk, Friedrichhafen 11:00 DEU: Audi, Jahres-Pk, Ingolstadt 13:00 DEU: Morphosys, Call zu den Jahreszahlen und Ausblick 2023 15:00 DEU: Bayer, Investor Webinar Nachhaltigkeit 18:00 ITA: Enel, Jahreszahlen 21:00 USA: FedEx, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 03/23 00:50 JPN: Aufträge Kernrate Maschinenbau 01/23 05:30 JPN: Industrieproduktion 01/23 (endgültig) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 01/23 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling 10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig) 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/23 13:30 USA: Wohnbaubeginne- und genehmigungen 02/23 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum bevorstehenden EU-Gipfel sowie der Abstimmung über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets; weitere Themen: Ausbau der Kita-Betreuung, CO2-Speicherung, Demokratiefördergesetz u.a. 09:00 DEU: Wirecard-Prozess: Voraussichtlich Beginn der Zeugenvernehmungen, München 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Erstellung von Score-Werten und der Speicherung von Daten durch die Schufa 10:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe zu neuen Aktivitäten für Solaroffensive in Deutschland u.a. mit Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin 11:00 DEU: Pk Bundes- und Landesverband WindEnergie (BWE) zum Thema «Windstrom als Standortfaktor für die Industrie in Baden-Württemberg», Stuttgart BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Pläne zur Reform des europäischen Strommarktes vor EUR: EU-Kommission präsentiert Pläne zu klimafreundlicherer Industrie LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Steuerbegünstigungen für Amazon in Luxemburg DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu 17:00 dEU: Wirtschaftsdialog Bundesfinanzministerium zu «Wirtschaft und Sicherheit - Neue Wege für Deutschland» u.a. mit Clemens Fuest (ifo Institut) und der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook (Bertelsmann Stiftung) 17:00 USA: Veranstaltung mit Microsoft-Chef Satya Nadella zu "KI in Office-Tools" Im Rahmen eines virtuellen Events für Kunden wollen Microsoft-CEO Satya Nadella und andere Microsoft-Manager zeigen, wie künstliche Intelligenz eine neue Art des Arbeitens für jeden Menschen und jede Organisation ermöglichen werde. Eventuell stellt Microsoft-Partner OpenAI dort auch die Sprachsoftware GPT-4 vor.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi