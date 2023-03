Dax erholt sich - Rettungspaket für Credit Suisse beruhigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Rückendeckung der Schweizerischen Notenbank für die mit einer Vertrauenskrise kämpfende Credit Suisse hat am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag für Erleichterung gesorgt.

Der Dax legte wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) 1,6 Prozent auf 14.982 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch mehr als drei Prozent verloren hatte. Bankenaktien gingen auf Erholungskurs: Deutsche Bank zogen um mehr als fünf Prozent an, Commerzbank legten mehr als vier Prozent zu. Die zweitgrößte Schweizer Bank will bei der Notenbank Kredite über bis zu 50 Milliarden Franken aufnehmen. Zudem will sie eigene Schuldtitel zurückkaufen. Die CS-Aktien stiegen in Zürich um rund 30 Prozent.

Die Furcht vor weiteren Bankenpleiten weltweit nach dem Zusammenbruch der US-Institute Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank sei aber nach wie vor vorhanden, warnten Börsianer. "Der deutsche Aktienmarkt ist jetzt dieses berühmte fallende Messer, in das Anleger einer Börsenweisheit zufolge niemals greifen sollten", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets. "Sie sehen, dass die Probleme der Banken von steil gestiegenen Zinsen herrühren, aber die einfach klingende Lösung wieder fallender Zinsen ist wegen der hohen Inflation eben keine."

Mit Argusaugen werden deswegen die Investoren die Signale der EZB unter die Lupe nehmen. Die Erwartungen an einen großen Zinsschritt der EZB um 50 Basispunkte sind im Zuge der Börsenturbulenzen an den Geldmärkten deutlich zurückgegangen. Die jüngsten Banken-Schieflagen hätten die Tür für eine Anhebung um nur 25 Basispunkte wieder ein Stück weit geöffnet, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

