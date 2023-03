Dax-Erholung erwartet - Hilfe für Credit Suisse stützt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach heftigen Kursstürzen dürfte der deutsche Aktienmarkt wenige Stunden vor der EZB-Zinssitzung zunächst auf Erholungskurs gehen.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er 3,3 Prozent tiefer bei 14.735,26 Punkten geschlossen. Probleme beim Schweizer Kreditgeber Credit Suisse (CS) hatten neue Sorgen um die Folgen der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) geschürt. Die Rückendeckung der Schweizerischen Notenbank SNB, bei der die Credit Suisse bis zu 50 Milliarden Franken an Krediten bekommt, sorge nun für Erleichterung, sagten Börsianer.

Die Sorgen um das Bankensystem dürften dennoch den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) überschatten. Während eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vor wenigen Tagen noch als ausgemachte Sache galt, reduzierten die Anleger ihre Erwartungen deutlich. Die EZB werde auf ihrem Anhebungsweg bleiben, um keine zusätzliche Panik zu schüren, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die jüngsten Banken-Schieflagen hätten die Tür für eine Anhebung um nur 25 Basispunkte aber wieder ein Stück weit geöffnet.

Bei den Unternehmen legt unter anderem Rheinmetall seinen Geschäftsbericht für 2022 vor. Anleger fiebern vor allem dem Dividendenvorschlag entgegen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.735,26

Dax-Future

14.952,00

EuroStoxx50

4.034,92

EuroStoxx50-Future

4.103,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.874,57 -0,9 Prozent

Nasdaq

11.434,05 +0,1 Prozent

S&P 500

3.891,93 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.010,61 -0,8 Prozent

Shanghai

3.234,50 -0,9 Prozent

Hang Seng

19.224,50 -1,6 Prozent

