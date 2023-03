Dax zur Eröffnung höher erwartet - EU-Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 1,6 Prozent höher bei 14.967,10 Punkten geschlossen. Die Erleichterung über ein Rettungspaket für die Schweizer Großbank Credit Suisse verschaffte Anlegern etwas Luft zum Durchatmen, nachdem Sorgen um die Folgen der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) die Börsen zum Auftakt der Woche erschüttert hatten.

Am Freitag veröffentlicht das europäische Statistikamt Eurostat die endgültigen Verbraucherpreisdaten für Februar. Laut vorläufigen Daten ergab sich in der Euro-Zone eine Teuerungsrate von 8,5 Prozent nach 8,6 Prozent im Januar. Das Preisstabilitätsziel der EZB von 2,0 Prozent ist trotz des leichten Rückgangs noch immer sehr weit entfernt. Die EZB wird daher voraussichtlich noch weiter auf Zinserhöhungskurs bleiben, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Zudem gibt Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia Auskunft, wie gut er durch die Immobilien-Krise kommt. Aufschluss darüber könnte auch die Dividendenentscheidung der Bochumer für 2022 geben. Einige kleine Konkurrenten hatten die Zahlungen an die Aktionäre angesichts deutlich gestiegener Kapitalkosten und Unsicherheiten bereits gestrichen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.967,10

Dax-Future

15.015,00

EuroStoxx50

4.116,98

EuroStoxx50-Future

4.148,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.246,55 +1,2 Prozent

Nasdaq

11.717,28 +2,5 Prozent

S&P 500

3.960,28 +1,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.333,79 +1,2 Prozent

Shanghai

3.252,17 +0,8 Prozent

Hang Seng

19.472,15 +1,4 Prozent

