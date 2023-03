Ein guter Börsentag bei Wienerberger

Der Preis der Wienerberger-Aktie stieg heute an, begleitet von einem überdurchschnittlichen Aktienumsatz.

Bei Tagesende notierte das Wertpapier 26,98 € und legte so verglichen mit seinem Preis bei Börseneröffnung von 26,94 € 1,20% zu. Zeitweise stieg der Kurs auf 27,14 €, der tiefste Stand wurde heute bei 26,36 € erreicht. Die Lücke zum Verlust des Vortages konnte Wienerberger heute zwar nicht schließen, dennoch war es - alles in Allem - eine ermutigende Kursentwicklung. Ungeachtet des heutigen merklichen Plus haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Wienerberger-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -7,41% eingebüßt.