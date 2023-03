Elmos Semiconductor zahlt nach Gewinnsprung etwas mehr Dividende

Der Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor will nach dem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr die Dividende leicht erhöhen. Die Ausschüttung soll um 10 Cent auf 0,75 Euro ansteigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Analysten am Aktienmarkt hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Dividende von 0,78 Euro je Papier gerechnet.

Das Unternehmen erhalte sich mit dem gemachten Vorschlag die notwendige finanzielle Flexibilität für die strategische Weiterentwicklung, sagte Vorstandschef Arne Schneider. Der Gewinn des vor allem auf die Autoindustrie ausgerichteten Chipkonzerns war 2022 um fast 80 Prozent auf 71,4 Millionen Euro gestiegen. Vorläufige Zahlen und den Ausblick für das neue Jahr hatte Elmos bereits im Februar vorgelegt und bestätigte diese nun.