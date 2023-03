EQS-News: SOWITEC group baut Deutschland-Aktivitäten aus: 18-MW-Windpark Hohfleck erreicht nächste Phase der Bauvorbereitung – Baubeginn für 2024 geplant

EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

SOWITEC group baut Deutschland-Aktivitäten aus: 18-MW-Windpark Hohfleck erreicht nächste Phase der Bauvorbereitung – Baubeginn für 2024 geplant



16.03.2023 / 10:00 CET/CEST

Sonnenbühl, 16. März 2023 – Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, treibt ihre Aktivitäten in Deutschland konsequent voran. Aktuell läuft die Bauvorbereitung für den Windpark Hohfleck in der Heimatgemeinde Sonnenbühl. Nachdem die Rodung planmäßig Ende Februar abgeschlossen wurde, wird in Kürze auf den frei gewordenen Flächen die Zuwegung realisiert. Der Bau des Windparks mit einer Gesamtleistung von 18 MW soll 2024 beginnen.



Errichtet werden fünf Windenergieanlagen des Typs Vestas V126-3.6 MW mit einer Nabenhöhe von 137 Metern und einer Gesamthöhe von 200 Metern. Mit überdurchschnittlicher Windgeschwindigkeit, großen Abständen zu den umliegenden Gemeinden und minimalen Auswirkungen auf Natur und Umwelt ist der Standort für die Nutzung der Windenergie hervorragend geeignet. Der Windpark wird genügend Strom produzieren, um über 10.000 Haushalte zu versorgen. Das sind mehr als in den umliegenden Gemeinden Sonnenbühl, Engstingen und Lichtenstein zusammen.



Frank Hummel, CEO der SOWITEC group: „Die Realisierung des Windparks Hohfleck ist nur der erste Schritt im Rahmen unserer verstärkten Konzentration auf den deutschen Markt. Wir planen, unsere Pipeline in Deutschland von derzeit 70 MW Windkraft bis 2028 deutlich auf 300 MW Windkraft auszubauen und uns zusätzlich auch Solarprojekte mit 200 MW zu sichern. Unser geografischer Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf Bayern und Baden-Württemberg, wo wir hervorragend vernetzt sind und bereits aussichtsreiche Standorte kennen.“



Vor allem zur Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands bietet SOWITEC derzeit einen neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A30V6L2) zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können das neue Wertpapier noch bis zum 28. März 2023 (12 Uhr MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Die Inhaber der 6,75 % Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) können ihre Schuldverschreibungen noch bis zum 23. März 2023 (18 Uhr MEZ) in die neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihe- bzw. der Umtauschbedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor abrufbar sind.



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

