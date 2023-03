Europas Börsen nach EZB-Entscheid auf Richtungssuche

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die kräftige Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Anleger an den europäischen Börsen nervös gemacht.

Der deutsche Leitindex Dax und sein europäisches Pendant EuroStoxx rutschten nach der Ankündigung zeitweise in Minus auf 14.735 beziehungsweise 3730 Punkte und machten damit ihre Erholung vom früheren Donnerstagnachmittag zunichte. Auch die wichtigsten US-Indizes lagen zwischen 0,5 und 0,8 Prozent im Minus.

Die EZB hob trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensystem die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch von 2,50 auf 3,00 Prozent. "Das drückt berechtigtes Vertrauen in die Solidität des europäischen Bankensystems aus", sagte Ulrich Kater, Chefökonom der Dekabank. "Trotzdem müssen Notenbanken und Aufsicht auch in Europa Gewehr bei Fuß stehen, um im Einzelfall schnell stabilisieren zu können. Wirtschaft und Finanzsystem müssen von einer Dekade Nullzinsen entwöhnt werden."

