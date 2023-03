Im Westen tankt es sich billiger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In den westlichen Bundesländern tankt es sich derzeit deutlich billiger als anderswo in Deutschland. Sowohl bei Superbenzin der Sorte E10 als auch bei Diesel sind das Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die drei günstigsten Länder, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Besonders teuer ist Sprit dagegen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein, teilweise auch in Bayern und Hamburg.

Konkret ermittelte der ADAC am Donnerstag, 11.00 Uhr, für Super E10 den günstigsten Landesdurchschnittspreis im Saarland mit 1,696 Euro pro Liter. Dahinter folgen Rheinland-Pfalz mit 1,709 Euro und NRW mit 1,713 Euro. Am teuersten ist dieser Kraftstoff in Hamburg mit 1,798 Euro pro Liter vor Mecklenburg-Vorpommern mit 1,784 und Brandenburg mit 1,781 Euro.

Bei Diesel ist Rheinland-Pfalz mit 1,673 Euro pro Liter am billigsten. Dahinter folgen NRW (1,681) und das Saarland (1,682). Am teuersten sind hier Mecklenburg-Vorpommern mit 1,736 Euro pro Liter, Bayern (1,735) und Brandenburg (1,729)./ruc/DP/mis