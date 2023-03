Biden fordert härteres Vorgehen gegen Manager von Krisenbanken

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat angesichts der Turbulenzen im Bankensektor ein härteres Vorgehen gegen Führungskräfte von kriselnden Finanzkonzernen gefordert. "Niemand steht über dem Gesetz - die Haftung zu verstärken, ist ein wichtiges Abschreckungsmittel, um schlechtes Management in der Zukunft zu vermeiden", sagte Biden am Freitag. Der US-Präsident appellierte an den Kongress, einer Verschärfung der Gesetze zuzustimmen. "Wenn Banken aufgrund von Missmanagement versagen, sollte es einfacher für Aufsichtsbehörden sein, Gehälter von Führungskräften zurückzuholen, zivilrechtliche Strafen zu verhängen und Geschäftsführer von zukünftigen Tätigkeiten in der Bankenbranche auszuschließen."/hbr/DP/nas