Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Turbulenzen/Bankensektor

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Turbulenzen/Bankensektor:

"Werden die einzelnen Feuer nun also schwelen, um in fünf Monaten als Finanzkrise 2.0 zum Flächenbrand zu werden? Schwelen wahrscheinlich, Flächenbrand eher nicht. Denn auch wenn gerade der Fall in den USA von Lücken in der Regulierung zeugt, stehen die Banken heute robuster da als damals. Sie sind besser mit Kapital und Liquidität ausgestattet, manches Geschäft von damals spielt heute keine Rolle mehr, die Aufsichten sind wacher und die Hilfsinstrumente entwickelt. Aber in den nächsten Monaten werden all diese Maßnahmen einen harten Praxistest bestehen müssen."/yyzz/DP/nas