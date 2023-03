Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie mit 0,16% sehr leicht im Plus

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie wurde heute überdurchschnittlich oft gehandelt, auf den Kurs wirkte sich dies allerdings kaum aus.

Mit 0,16% legte sie ganz leicht zu und schloss bei 62,50 €. Der Gewinn war wenig interessant, intraday hingegen schwankte der Stückpreis stark. Ihren Höchstkurs verzeichnete die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie bei 66,20 €, zeitweise stand sie aber auch bei 61,20 €. Auch heute konnten die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger sich also freuen, auch wenn der Schlusspreis nicht mit dem gestrigen Plus von 1,79% mithalten konnte. Ein Wermutstropfen bleibt trotz des positiven Zwei-Tages-Trends doch: Auch wenn Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment gestern einen Gewinn verzeichnen konnte, war es zeitgleich aber auch der tiefste Tagesabschluss der letzten 30 Tage. Treue Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger können sich übrigens zusätzlich freuen, denn die Aktie legte in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 27,68% zu.