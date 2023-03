EQS-Adhoc: physible GmbH: Folgerating 2023

EQS-Ad-hoc: physible GmbH / Schlagwort(e): Rating

physible GmbH: Folgerating 2023



20.03.2023 / 07:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Die Ratingagentur Scope Hamburg GmbH hat im Zusammenhang mit der Anleihe physible Enterprise I 18/23 (ISIN / WKN: DE000A2LQST9 / A2LQST) für die physible GmbH und die KGAL GmbH & Co. KG

(Garantiegeberin der Anleihe) zuletzt in 2022 ein Emissions- und Emittentenrating erstellt.



Die Scope Hamburg GmbH hatte im Februar 2023 auf ihrer Webseite bekannt gemacht, dass sie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) formell den ausdrücklichen Verzicht auf ihre Registrierung als Ratingagentur mitgeteilt hat. Nach Bekanntgabe des exakten Stichtags der Entscheidung der ESMA über den Verzicht der Registrierung als Ratingagentur wird die Scope Hamburg GmbH hierzu eine weitere Bekanntmachung auf ihrer Webseite veröffentlichen.



Die von der Scope Hamburg GmbH in 2022 erstellten Ratings für die physible GmbH und die KGAL GmbH & Co. KG verlieren spätestens 3 Monate nach Bekanntgabe des exakten Stichtags der Entscheidung durch die ESMA ihre Gültigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Ratings über die Webseite der physible GmbH zur Verfügung gestellt.



Aufgrund der Endfälligkeit und Rückzahlung der Anleihe zum 15.10.2023 hat die Geschäftsführung der physible GmbH und der KGAL GmbH & Co. KG nun entschieden, dass für 2023 keine Folgeratings mehr beauftragt werden, da deren turnusmäßige Erstellung und Veröffentlichung nur wenige Tage vor dem Rückzahlungstermin erfolgen würde.

Die Veröffentlichung des Einzel- und Konzernabschluss der vorgenannten Gesellschaften im Unternehmensregister ist für den 28.4.2023 vorgesehen.





Kontakt:

Axel Kriebitz

Abteilung Compliance

KGAL GmbH & Co. KG



T +49 89 64143-429

M +49 172-6265347









