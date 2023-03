EQS-News: Agri Resources: Zinsen für die Anleihe 2021/2026 wurden gezahlt

EQS-News: Agri Resources Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Agri Resources: Zinsen für die Anleihe 2021/2026 wurden gezahlt



20.03.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Luxemburg, 20. März 2023: Die Agri Resources Group S.A . , eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. und ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, erklärt, dass die Zinsen in Höhe von 8 % für die Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A287088) gezahlt wurden.



Über die Agri Resources Group S.A.:

Die Agri Resources Group S.A. („Agri Resources“) ist eine internationale Gruppe, deren Kerngeschäft den Anbau, die Beschaffung, die Verarbeitung, die Vermarktung und den Vertrieb von Agrarprodukten umfasst. Die Unternehmen von Agri Resources sind an den Wertschöpfungsketten von Lebensmitteln und Zutaten auf den europäischen und afrikanischen Märkten beteiligt und beliefern internationale Blue-Chip-Kunden in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Die Geschäftsbereiche der Gruppe sind Nutzpflanzen, Obst und Gemüse sowie Vanille und Gewürze. Die Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A287088) wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Die Agri Resources Group S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.



Für weitere Informationen:

Frank Ostermair / Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de / linh.chung@better-orange.de