Pressestimme: 'Frankenpost' zu Trump

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Trump:

"Das katapultiert ihn zurück ins öffentliche Rampenlicht, das zuletzt nur noch selten auf Trump fiel. Doch sein unverantwortlicher "Protest"-Aufruf an seine Anhänger wird ihm so wenig vor einer erkennungsdienstlichen Behandlung schützen wie der Sturm seiner Anhänger auf den Kongress den Machtwechsel verhindern konnte. Im Gegenteil muss er eine Vorführung in Handschellen fürchten. Denn in einem Rechtsstaat steht niemand über dem Gesetz; auch nicht ein ehemaliger Präsident."/al/DP/nas