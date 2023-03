Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Treffen zwischen Xi Jinping und Putin

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Treffen zwischen Xi Jinping und Putin

In Chinas 12-Punkte-Papier zum Krieg in der Ukraine kommen die russischen Kriegsverbrechen nicht vor. Auch der Gedanke, dass es den Frieden dienen würde, als erstes die am 24. Februar 2022 völkerrechtswidrig in die Ukraine eingedrungenen russischen Truppen zurückzuziehen, findet sich darin nicht. Mal ehrlich: Wie könnte ein Friedensplan für die Ukraine aussehen? Jeder moderne Chat-Roboter liefert dazu auf Knopfdruck Redlicheres und Klareres als alles, was Peking dazu von sich gibt./al/DP/zb