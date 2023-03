TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Deutsche Börse Opening Bell Event: Rheinmetall wird in den DAX aufgenommen 15:00 SWE: Electrolux, Capital Markets Day DEU: Deutsche Börse Indexänderungen DAX rein Rheinmetall / raus FMC MDAX rein Jenoptik, Hensoldt, FMC / raus Rheinmetall, Software, Verbio TECDAX rein Eckert & Ziegler / raus Varta SDAX rein Software, Verbio, Wüstenrot & Württembergische / raus Cropenergies, Hensoldt, Jenoptik TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 01/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 02/23 10:00 POL: Industrieproduktion 02/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 01/23 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema «Mensch und Maschine - Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz» 11:00 POL/DEU: Polnischer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hält Rede zur Zukunft Europas an Uni Heidelberg 11:00 DEU: Eröffnung des neuen DHL-Paketzentrums mit Teilnahme von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Mit der Anbindung an das bestehende Paketzentrum entsteht der deutschlandweit größte Standort für Paketbearbeitung der Deutsche Post DHL. 15:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Schadensersatz gegen Google wegen Online-Preisvergleichsdienst 18:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist Gast beim Ständehaus Treff der «Rheinischen Post» (RP) EUR: Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments im Gespräch mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping reist nach Russland (bis 22.3.23) BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Brüssel

