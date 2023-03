ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Safran auf 170 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran nach einem Treffen mit dem Management von 165 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern sei gut positioniert für ein langjähriges Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) und der Barmittel, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 01:16 / GMT

