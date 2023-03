DAX: 15.000 Punkte im Fokus

Die Ereignisse rund um die Schweizer Großbank Credit Suisse hatten es am Wochenende in sich, entsprechend volatil fiel der Montagshandel mit extremen Höhen und Tiefen aus. Letztendlich konnte sich der Deutsche Aktienindex DAX nach anfänglich hohen Verlusten stabilisieren und später sogar in die Gewinnzone zurückkehren.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Zwar setzte auf dem Frankfurter Parkett eine positive Interpretation der Rettungsaktion der Credit Suisse durch die UBS ein, Ökonomen sehen aber systemische Risiken in dem Zusammenschluss dieser Banken zu einer Superbank. Dies birgt potenziell höhere Risiken, obwohl es die Börsianer insgesamt offenbar anders sehen.

Jedenfalls hat dieser Optimismus dem DAX nicht geschadet, dieser konnte zum Handelsschluss eine bullische Tageskerze hinterlassen und sogar das Niveau von 14.818 Punkten zurückerobern. Der nächste Anlaufpunkt könnte der runde Bereich um 15.000 Punkten werden, darüber wäre ein Anstieg an 15.150 Punkte möglich.

Aufgrund des starken Rebounds von Montag und aller abgearbeiteten Kursziele auf der Unterseite lässt sich ein bärisches Szenario für das heimische Leitbarometer derzeit nicht mehr ableiten, ein solches würde jetzt erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von derzeit 14.381 Punkten greifen. In diesem Fall könnten Abschläge auf 13.879 Punkte auftauchen.

Der Dienstagshandel dürfte ab 11:00 Uhr unter den Vorzeichen der ZEW-Konjunkturerwartungen für den Monat März Deutschlands stehen, zeitgleich werden die Daten auch für die Eurozone veröffentlicht. Um 13:55 Uhr melden sich die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche zu Wort, bevor es ab 15:00 Uhr mit frischen Daten zum Immobilienmarkt und Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser im Februar (annualisiert) weitergeht.