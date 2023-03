Dax vor Fed-Entscheid zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der Erholungsrally am Vortag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstaghöher starten.

Zum Wochenanfang hatte die milliardenschwere Rettungsaktion für die Schweizer Großbank Credit Suisse die Anleger an Europas Börsen aufatmen und den deutschen Leitindex um rund ein Prozent auf 14.933 Punkte steigen lassen.

Mit Spannung richten Anleger nun den Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Das Beben bei den Banken könnte nun die Zinswende einleiten, sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Die Fed könnte durch die jüngsten Ereignisse gezwungen sein, bald schon wieder die Geldschleusen weit zu öffnen, um die Banken des Landes zu retten."

Im Tagesverlauf steht zunächst das Barometer des Mannheimer ZEW-Instituts an, das zeigt, wie Börsenprofis im März auf die Konjunktur blicken. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Rückgang auf 17,1 von 28,1 Punkten im Februar. Dabei dürften auch die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor als Stimmungsbremse gewirkt haben. Die Turbulenzen in der Bankenbranche dürften auch bei den Fragen der Abgeordneten an EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria im Europaparlament zur Sprache kommen.

Bei den Einzelwerten steht die Bilanz von RWE im Fokus. Der größte deutsche Stromerzeuger will nach Zuwächsen im neuen Geschäftsjahr operativ an das Ergebnis von 2022 anknüpfen. In die Bücher lassen sich auch der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum, der Personaldienstleister Amadeus Fire und der Autozulieferer Hella blicken.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.933,38

Dax-Future

15.165,00

EuroStoxx50

4.119,42

EuroStoxx50-Future

4.078,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.244,58 +1,2 Prozent

Nasdaq

11.675,54 +0,4 Prozent

S&P 500

3.951,57 +0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.246,46 +0,4 Prozent

Hang Seng

19.191,41 +1,0 Prozent

