OTS: Leverage Shares / Leverage Shares verlängert sein Angebot von 0 Prozent ...

Leverage Shares verlängert sein Angebot von 0 Prozent Gebühren für Aktien-ETPs London (ots) - Leverage Shares, ein führender Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs), behält die Befreiung von Verwaltungsgebühren für seine ETPs, die ein Short-Engagement in Tesla und NIO bieten, bis 30. September 2023 bei. Dies gilt für die folgenden Produkte: - Leverage Shares -3X Short Tesla ETP (XS2337090265) - Leverage Shares -2X Short Tesla ETP (XS2297550134) - Leverage Shares -1X Short Tesla ETP (IE00BKT6ZH01) - Leverage Shares -3X Short NIO ETP (XS2399365555) Tesla ist gemessen an der Marktkapitalisierung der bei weitem größte Automobilhersteller der Welt und macht mehr als ein Drittel der kombinierten Marktkapitalisierung der 25 größten Unternehmen in diesem Bereich aus. Dennoch rangiert das Unternehmen bei den Autoverkäufen im Jahr 2022 nur auf Platz 17. Im gleichen Jahr verlor die Aktie um über 65 Prozent und war der profitabelste Short-Handel auf dem US-Markt, der den Anlegern laut Daten des Analysehauses S3 Partners 15,85 Milliarden US-Dollar an Papiergewinnen einbrachte. Bei dieser Handelsstrategie verkauft der Anleger ein Wertpapier, das er nicht besitzt, in der Erwartung, dass der Kurs des Wertpapiers fällt und er es zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen kann, um die Position zu schließen und einen Gewinn zu erzielen. Je nach Strategie des Anlegers kann dieses Vorgehen eine sinnvolle Absicherung für Kursverluste darstellen. Die Short- und Leveraged-ETPs von Leverage Shares sind eine effiziente Möglichkeit für Anleger, auf Grundlage ihrer Überzeugung und mit vermindertem Risiko zu handeln, da sie kein Margin-Konto bzw. Einschusskonto erfordern. Auf diese Weise ist das Risiko nur auf den investierten Betrag begrenzt. Hebelaktien und andere ETPs imitieren die tägliche Rendite eines Basiswerts, multipliziert mit einem Hebelfaktor von +3x, +2x, -1x und -3x. Oktay Kavrak, Director Product Strategy bei Leverage Shares, sagt: "Wir demokratisieren den Wertpapierhandel, indem wir auch Anlegern mit kleinen Budgets ermöglichen, ihre Strategie zu verfolgen. Bei uns müssen sie keine besonderen Voraussetzungen erfüllen und beispielsweise ein Margin-Konto eröffnen, was eine hohe Einlage von um die 30.000 Euro erfordert. In unsere ETPs können sie bereits mit kleinen Beträgen investieren. Wir sind gerne bereit, auf Gebühren zu verzichten, wenn wir damit Anlegern ermöglichen, ihre individuellen Anlageideen und -strategien auszutesten. Wir sind überzeugt, damit auch ein Stück weit die Aktienkultur in Deutschland zu fördern." Die ETPs von Leverage Shares sind seit April 2022 zum Handel auf Xetra, an der Frankfurter Wertpapierbörse wie auch an der Börse Düsseldorf zugelassen. Zudem sind sie an der Londoner Börse LSE sowie an der Euronext Paris und Euronext Amsterdam notiert. Die Anleger können einen Titel in ihrer eigenen Zeitzone und Währung (USD, EUR und GBP) handeln, ohne Devisengebühren zu zahlen, auch wenn der zugrundeliegende Titel anderswo notiert ist. Haftungsausschluss Der Wert einer Anlage in ETPs kann sowohl steigen als auch fallen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel mit ETPs ist möglicherweise nicht für alle Arten von Anlegern geeignet, da sie ein hohes Risiko bergen. Sie können Ihre gesamte Anfangsinvestition verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Wechselkursänderungen können auch dazu führen, dass der Wert Ihrer Anlage steigt oder fällt. Steuergesetze können sich ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall holen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung ein. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die von der Emittentin angebotenen Wertpapiere finden Anleger im Abschnitt "Risikofaktoren" im jeweiligen Prospekt.