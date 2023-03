Schnäppchenjäger greifen bei Banken zu - Europas Börsen im Aufwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die unter die Räder gekommenen Bank-Aktien stehen bei Anlegern in Europa wieder ganz oben auf den Einkaufszetteln.

Investoren nutzten Börsianern zufolge das niedrigere Kursniveau zum Wiedereinstieg bei Kreditinstituten. Die Bankenrally kurbelte auch die Erholung an Europas Aktienmärkten an. Dax und EuroStoxx50 zogen am Dienstag um jeweils knapp zwei Prozent auf bis zu 15.212 und 4202 Zähler an.

Der europäische Bankensektor legte um knapp vier Prozent zu. Im März hat der Branchenindex rund 14 Prozent verloren. Die Titel der Commerzbank kletterten um rund sieben Prozent nach oben, gefolgt von der Deutschen Bank mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent. Auch in Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich sprangen Schnäppchenjäger auf Bank-Aktien.

"Der erste Schock nach der Schweizer Bankenrettung scheint verdaut und der Ausverkauf an der Börse vorerst überstanden", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Die entscheidende Frage sei nun, ob und vor allem wie die US-Notenbank Fed auf die jüngsten Spannungen im Bankensektor am Mittwoch reagiere.

PAUSIERT DIE FED?

Der Markt setze darauf, dass die Fed den Schalter wieder zu einer etwas entspannteren Geldpolitik umlegen werde, konstatierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. "Sie muss den Drahtseilakt schaffen zwischen der Beruhigung misstrauisch gewordener Anleger und der Notwendigkeit, die Teuerung zu bekämpfen – eine nahezu unerfüllbare Aufgabe."

Einige Investoren spekulierten angesichts der Banken-Turbulenzen darauf, dass die US-Währungshüter nach ihrer Straffungsserie eine Pause einlegen könnten. Die Mehrheit ging jedoch von einem Zinsschritt um 25 Basispunkte aus. Die in den USA aufgetretenen Probleme von Regionalbanken wie der in die Pleite gerutschten kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) zeigten die Folgen der rasant angehobenen Zinsen zur Bekämpfung der Inflation.

Auch an der Wall Street legten die großen US-Banken vor US-Börsenstart leicht zu. Nach dem Absturz auf ein Allzeittief am Vortag zogen die ins Rampenlicht gerückten Aktien der US-Regionalbank First Republic vorbörslich um rund ein Viertel an. Mit einem Wertverlust von rund 90 Prozent in diesem Monat gehört das Kreditinstitut zu den am stärksten unter Druck geratenen US-Banken. Die Aktien des angeschlagenen Geldhauses aus Kalifornien waren am Montag auf Talfahrt gegangen, weil Investoren befürchteten, dass ein 30 Milliarden Dollar schweres Unterstützungspaket nicht ausreichen könnte.

ANLEIHEN UND GOLD GEBEN NACH - FANTASIE BEI THYSSENKRUPP

Die weiter schwindende Furcht vor einer Ansteckung im Bankensektor bremste die Nachfrage nach sicheren Anlagen aus. Im Gegenzug zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,244 Prozent von 2,099 Prozent am Vortag an. Der Preis für Gold gab um bis zu 0,8 Prozent auf 1963 Dollar pro Feinunze nach.

Bei den Einzelwerten trieb die Aussicht auf den Verkauf der Stahlsparte Thyssenkrupp-Aktien. Die Titel zogen um mehr als sechs Prozent an. Das "Handelsblatt" berichtete, die mit dem Verkauf beauftragte Investmentbank Goldman Sachs habe mit dem Finanzinvestor CVC einen möglichen Käufer gefunden. "CVC kann jetzt neue Dynamik in dieses wichtige Thema bringen", sagte ein Händler. Positiv nahmen Anleger auch den Ausblick bei RWE auf. Die Titel des Energiekonzerns verteuerten sich nach Zahlenvorlage um mehr als zwei Prozent. Nach Zuwächsen will der Versorger im neuem Geschäftsjahr operativ an das Ergebnis von 2022 anknüpfen. Der solide Ausblick stützte Händlern zufolge die Aktie.

