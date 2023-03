Bankenbeben: die Ursachen, die Konsequenzen und EURE FRAGEN

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc



Es gibt Dekaden, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Dekaden passieren. Das Zitat von Lenin beschreibt die letzten Wochen der Banken treffend. Was war der Auslöser für das Beben in der Finanzindustrie, was bedeuten die Maßnahmen der Regulatoren und welche Konsequenzen wird das haben? Darüber spreche ich heute um 19:30 Uhr mit dem auf Banken spezialisierten Professor Sascha Steffen, von der Frankfurt School of Finance & Management, der aktuell bei der NYU Stern School of Business in New York verweilt. Wir freuen uns insbesondere auf die Fragen aus der Community, die wir LIVE beantworten werden.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell