Dax-Anleger trauen sich vor Fed-Entscheid nicht aus Deckung

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zur Wochenmitte zwischen Schnäppchenjagd und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissen.

Vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed am Abend trauten sich die meisten Investoren nicht aus der Deckung. Der Dax stand am Mittwochfrüh kaum verändert bei 15.200 Punkten, nachdem ihn eine Erholungsrally bei Bankentiteln am Dienstag um 1,8 Prozent angetrieben hatte.

"Seit rund zwei Wochen wird heiß diskutiert, wie die US-Notenbank auf die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) reagieren soll", fasste IG-Marktstratege Christian Henke zusammen. "Gibt es eine Zinspause, um weiteren Schaden für das Bankensystem zu vermeiden, oder doch nur Zinsschritte in kleinen Dosen?" Die aktuelle Zinsspanne liegt zwischen 4,50 und 4,75 Prozent und viele Ökonomen halten eine kleine Erhöhung am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt für ein wahrscheinliches Szenario.

Bei den Einzelwerten kletterten Varta um mehr als drei Prozent an die SDax-Spitze. Der angeschlagene Batteriehersteller bekommt von seinem Großaktionär die von den Banken geforderte Kapitalspritze von 51 Millionen Euro.

