DAX: FED-Zinsentscheiden im Blick

Vor dem Hintergrund des heutigen Zinsentscheides der US-Notenbank FED verzeichnet der Deutsche Aktienindex DAX weitere Kapitalzuflüsse und baut seine Gewinne intraday über das Niveau von 15.265 Punkten weiter aus. Investoren gehen von einer weniger restriktiven Zinspolitik der US-Amerikaner aus, was den Märkten derzeit Auftrieb verleiht.

Endgültiges wird man allerdings erst am Abend ab 19:00 Uhr erfahren, nur eine halbe Stunde später findet auch die dazugehörige Pressekonferenz statt. Solange der DAX oberhalb von 15.150 Punkte notiert, sind weitere Zugewinne an 15.435 und darüber in den Bereich von 15.542 Punkten möglich.

Auf der Unterseite sollte jedoch das Abwärtsrisiko unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.129 Punkte nicht unterschätzt werden, da zu Dienstag eine große Kurslücke zwischen 14.715 und 15.055 Punkten gerissen wurde. Solche Stellen werden sehr häufig und relativ schnell geschlossen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen ab 15:30 Uhr mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen der USA, um 19:00 Uhr finden wie bereits erwähnt, der FED-Zinsentscheid und um 19:30 Uhr die dazugehörige Pressekonferenz statt.