EUR/USD: Fed-Sitzung ante portas– Jerome Powell im Blickpunkt

Mit Argusaugen dürften Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks die Fed-Notenbanksitzung am Abend nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Im Vorfeld des geldpolitischen Highlights kann die Gemeinschaftswährung zunächst zulegen.

Abzuwarten gilt, welche Signale Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr an die Märkte sendet.

Das Währungspaar EUR/USD kostet am Nachmittag mit 1,077 Dollar rund 0,10 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Börsianer rechnen mit einem Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten

Dem Fed-Watch Tool der CME Group zufolge rechnen Börsianer mittlerweile fest damit, dass der US-Währungshüter einen Zinsschritt um 19:00 Uhr in Höhe von 25 Basispunkten kommuniziert und damit das sogenannte Zinsband auf ein Niveau von 4,75-5,00 Prozent anhebt.

Von noch höherer Bedeutung dürfte jedoch sein, inwiefern Powell die Märkte auf weitere Zinserhöhungen vorbereitet, eine Zinspause oder sogar möglicherweise Zinssenkungen ins Spiel bringt.