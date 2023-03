GNW-Adhoc: Erweiterung des aiSim-Ökosystems durch 3D-Anbieter Renderpeople

^BUDAPEST, Ungarn, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive (https://aimotive.com/), eines der weltweit fortschrittlichsten Unternehmen im Bereich der Automobiltechnologie, das an stufenunabhängigen Lösungen für das automatisierte Fahren arbeitet, hat eine Zusammenarbeit mit Renderpeople (https://renderpeople.com/), dem Unternehmen hinter der umfangreichsten Bibliothek fotorealistischer menschlicher 3D-Modelle, vereinbart. Während es für einen Entwicklungs- und Testsimulator im Bereich der Wahrnehmung wie aiSim unerlässlich ist, physikalisch basiert und deterministisch zu sein, sind die Realitätstreue und Diversität der Assets genauso wichtig dafür, zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten und die Variabilität der realen Welt zu widerzuspiegeln. Mit der Integration der Bibliothek von Renderpeople können Entwicklungsteams die virtuellen Umgebungen von aiSim jetzt schnell mit originalgetreuen menschlichen Modellen bestücken, z. B. mit Fußgängern, spielenden Kindern auf dem Bürgersteig, Bauarbeitern und vielen anderen. Mit diesen neuen 3D-Assets lassen sich schnell und einfach realistischere virtuelle Testszenarien und synthetische Trainingsdaten erstellen, die sich durch große Vielfalt und Realitätstreue auszeichnen. Mit mehr als 4500 menschlichen 3D-Modellen in verschiedenen Produktlinien ist Renderpeople bereits seit fast 10 Jahren die erste Adresse für CGI-Profis, die häufig lebensechte und lebendige Visualisierungen benötigen. Die branchenführende Technologie von aiMotive ist ein großartiges Mittel für Renderpeople, um sein Fachwissen und seine umfangreiche Bibliothek von 3D-Assets in die Simulations- und Computer Vision-Branche einzubringen. Der Zugang zu hyperrealistischen menschlichen 3D-Inhalten ist der Schlüssel zur Erstellung und Erweiterung synthetischer Daten oder zur Durchführung von Simulationen und ermöglicht es Entwicklern auf der ganzen Welt, das Fortschreiten wichtiger Technologien wie des autonomen Fahrens zu beschleunigen. ?Wir sind immer dankbar, mit erstklassigen Partnern zusammenzuarbeiten, die den Benutzern von aiSim einen Mehrwert bieten können, indem sie unser bestehendes Angebot bereichern", so Dániel Tósoki, Product Manager bei aiSim. ?Das umfassende Set an originalgetreuen menschlichen Assets von Renderpeople ist eine natürliche Erweiterung für aiSim, da die realistische und vielfältige Simulation von Fußgängern für unsere Kunden weltweit immer wichtiger wird." ?Unsere Produkte können die Erzeugung synthetischer Daten und Simulationsanwendungen auf eine ganz neue Ebene der Realität heben", so Lukas Lamprecht, CEO von Renderpeople. ?Die Zusammenarbeit mit einem hochinnovativen und weltweit führenden Entwickler wie aiMotive ermöglicht es uns, unsere Produkte einer neuen Branche zugänglich zu machen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung entscheidender Technologien zu leisten, die die Interaktion zwischen Mensch und Technik nachhaltig beeinflussen werden." Ausgewählte Modelle sind für aiSim-Kunden bereits ab Lager verfügbar, während die gesamte Asset-Bibliothek von Renderpeople mit Hilfe der mitgelieferten Dokumentation in aiSim importiert werden kann. Um mehr über aiMotive zu erfahren, besuchen Sie: https://aimotive.com (https://aimotive.com/) Um mehr über Renderpeople zu erfahren, besuchen Sie: https://renderpeople.com/ aiMotive Medienkontakt: Bence Boda Marketing & Communications Manager Tel.: +3630 182 8085 E-Mail: bence.boda@aimotive.com (mailto:bence.boda@aimotive.com) Web: https://aimotive.com (https://aimotive.com/) Renderpeople Medienkontakt: Dennis Siebertz Chief Design Officer & Marketing Director Tel.: +49 2203 1836 991 E-Mail: d.siebertz@renderpeople.com (mailto:d.siebertz@renderpeople.com) Web: https://renderpeople.com/ °