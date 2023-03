Krisen lassen Beratungsfirma Boston Consulting Group florieren

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) macht in Krisenzeiten gute Geschäfte. Im vergangenen Jahr hat die in 50 Ländern vertretene US-Firma ihren währungsbereinigten Umsatz um 11 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar gesteigert. Dies teilte die deutsche Tochtergesellschaft am Mittwoch in München mit.

Die Geschäftsregion "Central Europe", zu der die deutschsprachigen Länder sowie Osteuropa gehören, wuchs demnach überdurchschnittlich. Details zu den regionalen Geschäftszahlen nannte BCG nicht. Stark gefragt gewesen sei vor allem Expertise zu Energiethemen, zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen und zur Digitalisierung.

BCG expandiert seit einigen Jahren, die weltweite Belegschaft wuchs im vergangenen Jahr von rund 25 000 auf 30 000 Beschäftigte. In diesem Jahr will die Beratung im deutschsprachigen Raum eine vierstellige Zahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen./cho/DP/stw