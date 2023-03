Nike-Aktie: Schwächer nach durchwachsenen Quartalszahlen

Die Aktie von Nike notiert heute im vorbörslichen Handel bei 123,64 USD ca. 1,5 Prozent schwächer als am Vortag. Grund sind vor allem die Quartalszahlen, welche auf den ersten Blick eigentlich solide wirkten.

Gewinn pro Aktie steigt

Denn tatsächlich konnten die gemeldeten Ergebnisse des Konzerns Anleger zunächst positiv überraschen. So wies das Unternehmen im abgelaufenen dritten Quartal einen deutlich höheren Gewinn pro Aktie und Umsatz aus, als von Analysten erwartet worden war.

Kennzahl Gemeldet Erwartet EPS (in USD) 0,79 0,55 Umsatz (in Mrd. USD) 12,4 11,4

Im Vergleich zu den Vorjahreswerten stand beim Gewinn aber trotzdem ein deutlicher Einbruch von 0,87 auf 0,79 USD je Aktie zu Buche, was primär an hohen Rabattierungen im dritten Quartal lag. Diese hatte das Unternehmen gewähren müssen, um weiter Lagerbestände abbauen zu können, die nach Pandemie und Lockdowns in China immer noch reichlich vorhanden sind.

Ausblick enttäuscht

Der letzte Faktor war auch ein wesentlicher Grund, warum Investoren die Aktie im nachbörslichen Handel abstraften, denn Nike sitzt weiterhin auf hohen Lagerbeständen. So beläuft sich die Summe der aktuell noch unverkauften Waren auf 8,9 Mrd. USD, rund 16 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Negativ kam zusätzlich der Ausblick des Unternehmens hinzu, welcher unter den Erwartungen der Analysten lag und das zunächst nachbörsliche Plus von Nike in Höhe von 4,5 Prozent in ein Minus von 1,5 Prozent umwandelte.

Fazit:

Es zeigen sich also weiterhin Problematiken bei allen Sportartikelherstellern und das Sitzen auf hohen Lagerbeständen scheint mehr und mehr ein Branchenproblem zu werden. Auch wenn Nike nicht wie Adidas in einer kostspieligen Trennung von Rapper Kanye West steckt, dürfte das kommende Geschäftsjahr laut Aussagen des Managements kein Leichtes werden.

Trotzdem gibt es auch positive Aspekte bei Nike, wie zum Beispiel die Steigerung der Direct-Customer-Sales um 17 Prozent, welche in Zukunft der hauptsächliche Vertriebswege des Konzerns sein sollen.