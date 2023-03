Nike: Vorschusslorbeeren zu Unrecht?

Der Umsatz legte im dritten Quartal ggü. dem Vorjahr um 14 Prozent auf 12,4 Mrd. US-Dollar zu, währungsbereinigt entspricht dies sogar einem Plus von 19 Prozent. Ökonomen hatten dagegen nur mit 11,47 Mrd. Dollar gerechnet. Beim Gewinn konnte Nike ebenfalls die Erwartungen deutlich übertreffen, das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 US-Dollar, nach erwarteten 0,55 Dollar. Der Schönheitsfehler liegt jedoch in der Marge von Nike, so gab die Bruttomarge um 330 Basispunkte auf 43,4 Prozent nach. Die Lagerbestände beliefen sich am Ende des Weihnachtsquartals auf 8,9 Mrd. US-Dollar, was einem Zuwachs von 16 Prozent ggü. dem Vorjahr entspricht. Besonders Produkt- und Frachtkosten lasten auf dem Ergebnis von Nike.

Licht und Schatten

Ein Blick auf die Handelseröffnung der Nike-Aktie zeigt das Papier im Bereich eines wichtigen Horizontalwiderstandes um 125,44 US-Dollar. Sollte sich die Annahme einer fünfwelligen Impulswelle mit Zielen bei 139,56 und darüber 144,37 US-Dollar durch einen Anstieg über die Hürde von 125,44 US-Dollar bewahrheiten, ließe sich über eine entsprechende Investmentstruktur durchaus eine ansehnliche Rendite erzielen. Ins bärische Lager würde die Aktie von Nike dagegen sofort unterhalb von 116,85 US-Dollar und somit den EMA 200 wechseln. Verluste auf 109,58 und darunter womöglich noch 105,92 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.