Uniqa Insurance Group beendet den Mittwoch mit Verlusten

Das Tradingvolumen war heute mager als bei Uniqa Insurance Group sonst üblich. Während weniger Händer als sonst sich für die Aktie interessierten, ging der Preis nach unten. Die Aktie büßte heute -0,90% ein. Vom Eröffnungskurs von 7,88 € waren am Ende des Tages 7,73 € übrig. Vor Börsenschluss gab es keine Erholung mehr, Uniqa Insurance Group schloss auf Tagestiefstkurs. Die Freude bei Uniqa Insurance Group über das gestrige Kursplus hielt also nicht lange vor. Von den 2,63% Gewinn des Vortages blieb wenig über. Trotz des negativen Kursverlustes: Treue Anleger können sich bei Uniqa Insurance Group über ganze 6,62% Zuwachs in den vergangenen 12 Monaten freuen.